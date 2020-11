12/11/2020 | 10:10



Luísa Sonza e Vitão não esconderam o clima de romance antes, durante e depois do Prêmio Multishow, que rolou na noite da última quarta-feira, dia 11.

No Instagram, o casal, além de combinar o lookinho todo rosa, também apareceu aos beijos em diversos momentos da noite.

Além de postarem cliques enquanto terminavam de se arrumar para o evento, eles também posaram aos beijos para as câmeras e ainda comemoraram muito a vitória da cantora, que ganhou na categoria Clipe do Ano com a música Combatchy, em parceria com Anitta, Lexa e MC Rebecca.

O clipe TVZ Do Ano é nosso!!! Obrigada a todos os fãs, todo mundo que votou e às minhas amigas, Anitta, Lexa e MC Rebecca, declarou Luísa.