Obituário - 9 de novembro de 2020

Ademir Medici



10/11/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Waldemar Nunes de Souza, 94. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alcindo Fratucci, 91. Natural de Dourado (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Clemente Ferreira, 84. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 7, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Natal Rodrigues, 81. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Evangelista Ribeiro, 85. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcus Laranjo, 79. Natural de Oliveira (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

Rosalina dos Santos Soares, 79. Natural de Elisiário (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

José Paulino de Freitas, 78. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Paraguaçu, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Hercules Turina, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José Domingos, 73. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Comparini, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marcos Gimenez, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Givanildo da Silva Carvalho, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Record, em Taboão da Serra (São Paulo). Supervisor de vendas. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra (São Paulo).

Aline Cezária Borges Beato, 42. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Diarista. Dia 7. Cemitério Cachoeira do Brumado (Minas Gerais).

Waldemar Alves, 87. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Lupércio Barbosa Neto, 85. Natural de Viçosa (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Bejarano Guzman, 84. Natural de Pulacayo, Bolívia. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

José Honorato Neto, 71. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Leocadio da Silva dos Santos, 70. Natural de Fazenda Nova (Pernambuco). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Francisco da Silva, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jupiraici Trindade da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Instalador. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Campagnari Castro, 95. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Ana Paula Euzébio, 46. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.





SÃO CAETANO

Maria Góes da Silva, 83. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia no bairro Pirituba, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Aparecida Gatschnigg, 84. Natural de São Tomás de Aquino (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Memorial Planalto.

Elizabeth Aparecida Costa, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Domingos Gomes de Carvalho, 78. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal.

Germira Pinheiro da Silva, 87. Natural de Volta Grande (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Vale da Paz.

José Zacarias Ferreira, 81. Natural de Bom Jesus (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Nilton Severino da Silva, 50. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Erick Evaristo Souza Nascimento, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

MAUÁ

Marinalva Dias dos Santos, 78. Natural de Porto Seguro (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.