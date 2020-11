App brasileiro lê rótulos para ajudar pessoas com alergias alimentares

Marcella Blass

Do 33Giga



04/11/2020 | 19:48



De acordo com a ASBAI 2019, a estimativa é que, em 2030, metade da população brasileira apresente restrição à algum tipo de alimento. Com isso em foco, nasceu o aplicativo NuRótulo, com uma tecnologia capaz de identificar em tempo real os componentes alérgicos nos rótulos dos produtos industrializados.

Para os alérgicos, a dinâmica é bastante prática. Após a instalação, é necessário configurar os componentes que o usuário tem alergia. Depois, basta escanear o código de barras dos produtos com a câmera do smartphone e descobrir se eles têm ingredientes alérgicos em sua composição.

A tecnologia do aplicativo funciona através do banco de dados do Cadastro Nacional de Produtos (CNP) da GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação. Na plataforma, os fabricantes podem cadastrar informações técnicas sobre seus produtos, em especial todos os ingredientes usados na fórmula. Assim, o NuRótulo consegue trazer resultados seguros e confiáveis.

Disponível para Android e iOS, a proposta do aplicativo é aumentar a inclusão e facilitar a vida de quem tem alergias alimentares, em especial as mais graves. Com a câmera do celular, o usuário não precisa perder tempo no supermercado, por exemplo, lendo toda a composição dos produtos que deseja comprar. Basta apontar o celular e saber em segundos se aquela composição é segura ou não.