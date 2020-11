01/11/2020 | 17:11



A cantora Nikki McKibbin que ficou famosa por estar presente no American Idol, em 2002, morreu aos 42 anos de idade.

Na época, a ex-participante do reality ficou em terceiro lugar da primeira temporada que foi vencida por Kelly Clarkson e onde ela fazia diversos covers de artistas como: Janis Jopin, Bonnie Tyler, Alanis Morrisete e Stevie Nicks.

Segundo informações publicadas no site do TMZ, a cantora foi vítima de um aneurisma cerebral e na hora de sua morte, Nikki já estava no hospital ao lado de toda a sua família.