Gusttavo Lima viaja para Fernando de Noronha para ter paz e Andressa Suita responde comentário sobre casamento e família: Essa era minha intenção, mas vida que segue

01/11/2020 | 12:10



Gusttavo Lima parece estar sentindo toda a repercussão de seu término com Andressa Suita. Segundo informações do colunista Leo Dias, o cantor resolveu viajar para Fernando de Noronha no último sábado, dia 31, para ter algum período de paz.

A intenção do sertanejo é permanecer na ilha por alguns meses. Gusttavo quer se manter longe da mídia, e o local seria o lugar perfeito para isso. Resta saber se um artista tão grande como ele conseguirá se distanciar totalmente dos holofotes, não é?

Ainda de acordo com Leo Dias, o empresário do músico também passará um tempo em Noronha. Já a assessoria de imprensa de Gusttavo diz não ter ideia do paradeiro dele. Que situação, não é?

Andressa Suita se pronuncia mais uma vez

Andressa Suita falou novamente sobre o divórcio em seu perfil oficial do Instagram. Na rede social, a modelo recebeu o seguinte comentário de um fã em uma de suas fotos publicadas:

Ela é muito gata. Esse cara não largou dela, não, é mentira, jogada de marketing para música. São completos. Casamento tem sua rotina, não é mais vida de solteiro, glamour de baladas. Isso agora é a profissão que sustenta o estilo de vida da FAMÍLIA! O fogo ficou para trás na vida de solteiro. Temperatura agora é oscilante, tem seus dias quentes, mornos e frios.

A influenciadora, então, escreveu:

Concordo com você, essa era a minha intenção. Mas vida que segue.

Tenso, hein?