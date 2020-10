Flávia Alessandra comemora a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram com ensaio nua

31/10/2020 | 16:10



É comum que, quando cheguem a uma determinada marca de seguidores no Instagram, as celebridades postem uma ou mais fotos especiais para comemorar a conquista - e Flávia Alessandra não ficou de fora! Na noite da última sexta-feira, dia 30, a musa publicou um clique super provocante na rede social - no qual aparece completamente nua!

Na imagem, a atriz aparece usando somente um salto alto e cobrindo o corpo escultural com um lençol preto. Na legenda, ela agradeceu ao carinho dos fãs e ainda brincou com a escolha do clique:

Não tenho nem roupa para ter 10 milhões de seguidores no Instagram! Literalmente! Esse clique exclusivo é para vocês. Ele é mais do que uma comemoração. Feliz demais pelo carinho e pela troca diária com vocês. Muito, muito obrigada por me acompanharem diariamente. Amo ler cada mensagem! Obrigada pelo carinho gigante que vocês emanam diariamente aqui nesse espaço só nosso! Um beijo carinhoso! E vamos nos falando...

Além disso, Flávia ainda aproveitou a oportunidade para falar sobre o lançamento de seu próprio brechó, no qual venderá peças de roupas antigas e novas de seu guarda-roupa e terá a renda convertida para ações sociais e organizações independentes:

Esse é um canal meu direto com cada um e fico mais feliz ainda porque chegamos nesse número em um momento importante meu: o lançamento da fa.forpeople, meu bazar/brechó virtual, que tem mais de 500 peças do meu guarda-roupa, usadas e novas, com renda revertida para ONGS e suas ações sociais. Esse é só o início do projeto, que ainda tem muitas novidades por vir. Corre lá! Eu também vou correr, porque estou sem roupa nenhuma para usar por aqui. [risos]