Azulão perde outra e segue na lanterna

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 00:13



A lanterna continua nas mãos do São Caetano. Ontem, o clube perdeu mais uma vez na Série D, com o Novorizontino levando a melhor no Estádio Anacleto Campanella, por 1 a 0. O resultado deixa o Azulão na oitava colocação, com cinco pontos, com o Tigre ampliando a liderança (21 pontos). O duelo foi pela quinta rodada do Grupo 8.<EM><EM>



Parte dos jogadores do sub 17 e do sub 20, que foram chamados para completar time no fim de semana, quando foram goleados por 9 a 0 pelo Pelotas, em casa, não foi relacionada. Alguns nomes que já estavam atuando na campanha na Série D retornaram, casos de Gustavo e Douglas.



Antes do apito inicial, os jogadores do São Caetano sentaram em campo em forma de protesto contra a diretoria. Os adversários cruzaram os braços em apoio. Em campo, o único que balançou as redes foi o zagueiro Felipe Rodrigues, aos 44 minutos do primeiro tempo.



BASTIDORES

Atletas, integrantes da comissão técnica e funcionários, todos reclamando de falta de pagamento de salário há meses, seguem em greve e ainda não há previsão de acerto. O presidente Nairo Ferreira de Souza confirma que a situação é complicada e tem trabalhado na busca por novo investidor.



Nas redes sociais, o empresário de jogadores de futebol Angelo Canuto chamou a atenção por dizer que seria a figura a salvar o Azulão dos problemas. “Tenho agora um desafio na minha vida que é ajudar o clube São Caetano a tentar sair dessa situação bastante crítica. Uma situação financeira que tem comprometido as obrigações do clube”, comenta ele em vídeo postado. Ainda afirma que suas formações acadêmicas, que incluem especialização em marketing esportivo, o habilitam nessa nova etapa.



Segundo o presidente, Canuto é um “amigo e um credor a receber”, mas que não é o futuro investidor. “Devemos um dinheiro por trabalhos realizados e ele tem até bloqueado a nossa situação financeira. Nada com nova administração”, afirmou ele. “Tem muita gente querendo aparecer.”



O Sindicato de Atletas de São Paulo conta que representantes da entidade estiveram no estádio ontem pela manhã para falar com Nairo Ferreira de Souza, mas ele não apareceu, justificando “desencontro de informações”. Os diretores do sindicato marcaram outra conversa com o cartola e com o elenco para hoje.