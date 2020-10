Em casa, São Caetano mantém lanterna no Grupo 8 após derrota por 1 a 0 para o líder Novorizontino

Luís Felipe Soares



28/10/2020 | 22:03



A lanterna continua nas mãos do São Caetano. Ontem, o clube perdeu mais uma vez na Série D, com o Novorizontino levando a melhor no Estádio Anacleto Campanella por 1 a 0. O resultado deixa o Azulão na oitava e última colocação, com cinco pontos, com o Tigre ampliando a liderança (21 pontos).

O duelo foi válido pela quinta rodada do Grupo 8, que havia sido reagendada por causa das finais da Série A2 do Paulistão, na primeira quinzena deste mês.

A crise financeira do clube tem obrigado a montagem de equipes diferentes. Parte dos jogadores do sub 17 e do sub 20, que foram chamados para completar time no fim de semana, quando foram goleados por 9 a 0 pelo Pelotas, em casa, não foram relacionados. Alguns nomes que já estavam atuando na campanha na Série D retornaram, casos de Gustavo e Douglas.

Os donos da casa se mostraram muito mais organizados do que no domingo e foram menos tímidos. Os visitantes propuseram muito mais o jogo, mesmo que não tenham aberto o placar o quanto antes nem fazendo muitos gols.

O único que balançou as redes foi o zagueiro Felipe Rodrigues, aos 44 minutos do primeiro tempo.