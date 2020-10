Pretinho tenta se descolar de Lauro: ‘Pergunta para ele’

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/10/2020 | 00:10



Representante do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), na corrida ao Paço, o prefeiturável Pretinho do Água Santa (DEM) decidiu adotar estratégia para evitar que as críticas dos adversários aos dois mandatos do verde afetem a campanha e, agora, tenta se descolar do prefeito.



Durante debate entre os candidatos ao Parque do Paço, realizado na segunda-feira pelo jornal Diadema News, Pretinho deixou de responder perguntas dos rivais alegando não ter responsabilidade pelas ações do governo Lauro, mesmo sendo o escolhido do verde como candidato à sucessão.



Ao ser confrontado pelo candidato Ivanci dos Santos (PSTU) sobre projeto da gestão Lauro de terceirizar a saúde municipal, Pretinho sugeriu que o rival telefonasse para Lauro. “Eu vim aqui falar do que eu consegui para a saúde, não vim aqui para falar de Lauro Michels. Se o senhor quiser, ou não tiver o número (do telefone) do prefeito Lauro Michels, eu vou passar para que o senhor ligue para ele e fale com ele. Eu respondo como Pretinho”, desconversou.



Em outro momento, Pretinho novamente saiu pela tangente quando a prefeiturável Rafaela Boani (Psol) questionou gastos do governo Lauro com reparos de telhados e com celulares corporativos. “Meu plano de governo foi criado. Eu não sou o prefeito da cidade. Eu só sou o presidente da Câmara. Eu tenho feito a minha parte. Porém, no meu plano de governo eu quero trazer melhorias para educação, mas eu não sou o prefeito hoje. Então, cabe você fazer essa pergunta ao prefeito. (Precisa) Buscar um retorno dele.”



ATAQUES

Logo no início do debate, Pretinho rebateu os ataques do deputado federal Alexandre Padilha (PT), que durante comício do prefeiturável petista José de Filippi Júnior, na sexta-feira, chamou o democrata de “bandido”. “Veio um ex-ministro aqui e me chamou de bandido. Só que ele deu azar. Na mesma edição, saiu (publicado) em baixo (da matéria) quem são os amigos dele”, rebateu Pretinho, ao apresentar edição do Diário de sábado, que também mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou réu por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.



“Ele (Padilha) deveria ter um pouco de respeito com nossa cidade, com o presidente da Câmara de Diadema. Faltou bom-senso. Se um dia alguém subisse no caminhão comigo e ofendesse algum dos meus amigos, eu tinha a coragem de ligar para ele e pedir desculpas”, emendou Pretinho, que recebeu apoio de Ivanci. “Como homem negro, eu sei o que é o preconceito.”