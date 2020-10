Chuva derruba forro de hospital em São Caetano

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/10/2020 | 16:02



A forte chuva que atingiu São Caetano na tarde de ontem resultou na queda de parte do forro do teto em uma das recepções do Complexo Hospitalar de Clínicas Maria Braido. Como não era horário de visita, o local estava vazio e não houve feridos.

Segundo a administração municipal, o problema foi causado pelo grande volume de água, ocasionado pela chuva de ontem, que danificou parte da tubulação de águas pluviais. Assim que a chuva parou a equipe de manutenção já estava no local para iniciar os reparos. Ainda na noite de ontem, toda parte de reparo e recolocação do forro de gesso (que foi a parte que desmoronou) foi finalizada.