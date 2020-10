Marília Mendonça abre o jogo sobre cirurgias plásticas: - Só não faria rinoplastia

25/10/2020 | 14:11



Marília Mendonça aproveitou o último sábado, dia 24, para bater um papo com seus seguidores. Por meio do Instagram Stories, a cantora revelou que está solteira, deu opinião sobre cirurgias plásticas e, de quebra, ajudou os internautas com conselhos divertidos sobre relacionamentos.

Questionada sobre como superar um pé na bunda, a cantora declarou:

- Buscando outro pé na bunda, disse.

Já outra seguidora contou que o ex-namorado está casado, mas que continua a manter contato.

- Aí você tem que pensar o seguinte, falar assim: Obrigada, meu Deus por ele ser meu ex e não o meu atual. Se colocar no lugar dela, disse.

Além da temática de relacionamento, Marília Mendonça também falou sobre sua visão de cirurgias plásticas.

- Não tenho nenhum problema em fazer, só não faria rinoplastia, afirmou, acrescentando que não tem coragem por enquanto e que a qualquer momento poderia mudar de ideia.

A cantora ainda brincou quando um fã questionou se ela escolheria entre comer sem engordar ou nunca levar chifre na vida.

- Comer sem engordar milhões de vezes. O que é chifre? Chifre é um negócio que a pessoa coloca na cabeça da gente. Não é um negócio que existe não, disse.