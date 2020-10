Adele faz piada sobre perda de peso, canta hits antigos e diz que seu álbum ainda não está pronto

25/10/2020 | 12:11



Adele fez seu retorno na madrugada de sábado para domingo, dia 25, como apresentadora do programa de TV Saturday Night Live, nos Estados Unidos. A cantora, que teve seu última apresentação ao vivo em 2017, chegou chegando, afirmando que, apesar de seu novo álbum não estar pronto, não deixaria seus fãs na mão. Isso porque, em um esquete que fazia paródia do reality show The Bachelor, ela soltou a voz em hits antigos, como Rolling in the Deep, Hello, Set Fire to the Rain e Someone Like You.

A premissa do esquete era que Adele participava do reality de namoro, mas era constantemente rejeitada.

- Eu já tive meu coração quebrado três vezes: primeiro aos 19; depois, famosamente, aos 21; e depois, ainda mais famosamente, aos 25, brincou ela, citando o título dos seus álbuns.

Também não faltou uma piada sobre a perda de peso da estrela, que perdeu mais de 45 quilos.

- Eu sei que estou muito, muito diferente da última vez em que vocês me viram. Mas posso explicar: por causa de todas as restrições da covid-19, precisei viajar com pouca bagagem, o que significa que só pude trazer metade de mim.

De quebra, a cantora também acabou com a curiosidade dos fãs sobre seu novo álbum. Segundo ela, o projeto ainda não está pronto:

- Meu álbum ainda não está pronto. Prefiro colocar umas perucas, tomar uma ou seis taças de vinho e ver o que acontece!

Ao lado de Adele, quem também chamou a atenção foi a cantora H.E.R, que se apresentou no palco do programa.