Lexa e Luísa Sonza sensualizam em clipe de Quebrar Seu Coração

24/10/2020 | 15:11



Uau! Lexa e Luísa Sonza chegaram com tudo no clipe de Quebrar Seu Coração, lançado na última sexta-feira, dia 23. Juntas, as duas sensualizaram muito no vídeo que, até agora já conta com mais de 900 mil visualizações.

Segundo comunicado liberado pela assessoria de Lexa, o vídeo foi gravado em São Paulo, mais especificamente no bairro da Liberdade, e entrega uma estética dos anos 70, com cores fortes, botas de cano alto, boinas e lenços na cabeça.

- Tenho certeza que a galera vai dançar muito Quebrar seu coração. Luísa é minha amiga há anos e está comigo nessa. A música tem uma vibe ótima e várias pessoas irão se identificar, disse Lexa.

O single faz parte do álbum LEXA, lançado em setembro pela Som Livre. O CD ainda ganhará uma versão deluxe com faixas inéditas em dezembro.

Vale dizer que essa não é a primeira vez que Luísa e Lexa trabalham juntas! Em 2019 elas lançaram com Anitta e Mc Rebecca a música Combatchy.