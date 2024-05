Dado Dolabella marca presença em primeiro show de Wanessa Camargo após o BBB24

Na noite da última sexta-feira, dia 10, Wanessa Camargo fez seu retorno triunfal aos palcos. A cantora realizou em São Paulo seu primeiro show desde que saiu do BBB24 ao ser desclassificada por agressão. Na plateia da apresentação, estavam familiares, amigos e uma pessoa especial.

Dado Dolabella fez questão de prestigiar a artista. O ator estava todo sorridente ao ser fotografado na casa de shows. Wanessa também contou com o carinho de diversos ex-participantes do reality. Estavam lá Lucas Buda, Marcus Vinicius, Yasmin Brunet, Lucas Pizane, Luigi, Giovanna Lima, Raquele, Nizam, Michel e Giovanna Pitel, que ainda levou o namorado para curtir a apresentação ao lado dela e trocou beijos com o amado.

Demonstrando carinho pela amiga, Marcus Vinicius presenteou a famosa com um buquê de flores e a abraçou bem apertado. Ao chegar ao local, Fernanda Bande foi ovacionada pelo público. Raquele surpreendeu a todos ao subir no palco e soltar a voz ao lado de Wanessa. É claro que não podiam faltar os familiares da cantora, não é mesmo? A mãe Zilu Camargo, a irmã Camilla Camargo e o filho José Marcus também curtiram a noite. Diego Martins completou a lista de artistas que marcaram presença.