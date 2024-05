Simony: relembre jornada da cantora no tratamento contra o câncer de intestino

A cantora Simony é uma das integrantes do júri do 'Shadow Brasil Gospel', competição do 'Programa Raul Gil', de sábado, 11. Nas gravações, a cantora se emocionou ao falar do seu tratamento contra o câncer de intestino.

"Eu estou muito emocionada. Depois de tudo que eu passei... Foi lindo, me tocou muito, porque só eu sei que durante todo esse tratamento que eu passei, se não fosse Deus segurando minha mão, eu não estaria mais aqui", disse ela.

Simony ainda agradeceu o apoio de Raul Gil durante o seu tratamento: "Ele foi uma das pessoas que mais me chamou, que mais me ligou e falava 'estou aqui orando e pedindo a Deus por você'. Foi muito importante para mim. Eu recebi um milagre muito grande, faz oito meses que não tenho nenhuma célula cancerígena e onde existia o tumor, existe uma cicatriz, como se tivesse sido operado mesmo".

Lembre a jornada de Simony contra o câncer

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino durante exames de rotina em junho de 2022. Em agosto daquele ano, disse, em vídeo, que estava começando o tratamento e que estava confiante. "Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando", afirmou.

Ela contou que, por conta de uma íngua, resolveu fazer colonoscopia, exame feito no intestino grosso, e, assim, descobriu o tumor. A cantora ressaltou a importância da colonoscopia após os 45 anos.

Na mesma semana, a artista apareceu nos stories do Instagram se preparando para a primeira sessão de quimioterapia no HCor, em São Paulo, onde ficou internada por uma semana antes de retomar o tratamento em casa. Ela também começou a passar por sessões de radioterapia.

Simony também usou as redes sociais para mostrar aos seguidores as laces (perucas) que estava usando devido à queda de cabelos provocada pela quimioterapia. "Desapegando da vaidade e me apegando cada vez mais à vida. Ressignificar. De cara limpa e coração aberto amando meu cabelo curto me sentindo linda", disse.

Em outubro, ela voltou a ser internada para as sessões da quimio. "Essa leva quatro horas. Hoje é bem hard difícil mesmo. Hoje são seis horas. Graças a Deus estamos terminando essa etapa. Amanhã mais uma, sexta mais uma, e aí a gente vai refazer os exames", relatou.

No mesmo mês, ela participou do Altas Horas e falou sobre a doença. Alguns dias depois, informou que o tumor havia diminuído em mais de 50% e que, a partir daquele momento, faria apenas sessões de radioterapia.

Em dezembro, Simony foi internada para o que seriam as últimas sessões da radio. Contudo, em abril de 2023, ela revelou que a doença ainda não havia sido 100% curada e que teria que retomar o tratamento. Fernando Maluf, médico oncologista da artista, explicou que ela teve uma grande reposta do tratamento com quimioterapia e radioterapia, mas "ainda tinha pontos de atividade da doença".

Em junho, ela revelou resultado o positivo de um PET scan, que não apresentou linfonodos. O procedimento é responsável por identificar focos de tumores no corpo. Parecia ser o começo da cura e, no mês seguinte, a cantora chegou a comemorar o câncer vencido.

Em agosto, Simony visitou a amiga Preta Gil no hospital, que também passou pelo tratamento contra o câncer no intestino: "Viva nossa vida, nossa remissão", escreveu. Naquela semana, Preta anunciou o fim de seu tratamento.

O tratamento de Simony, contudo, precisou ser interrompido devido a uma complicação nos rins, o que atrasou a remissão. Já em dezembro, ela voltou a fazer imunoterapia. A cantora contou que o tratamento provavelmente duraria mais 1 ano e 7 meses, e visava tratar o câncer, que, no momento, se encontrava reminiscente, por meio do próprio sistema imunológico do paciente.

Em fevereiro de 2024, a cantora comemorou o resultado de um exame chamado retossigmoide que mostrou que o tumor havia sumido completamente. Simony contou que, após receber o resultado, entrou no carro e "chorou feito criança".

"Não foi fácil e sei que ainda tenho um caminho pela frente", escreveu. Ela segue sendo acompanhada por médico e deve finalizar o tratamento de imunoterapia. "Meu caso, de verdade, foi um milagre", disse.