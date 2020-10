Sassuolo só empata com Torino e deixa escapar a liderança provisória do Italiano

23/10/2020 | 19:18



O Sassuolo deixou de somar dois pontos irrecuperáveis, ao empatar, em casa, nesta sexta-feira, com o Torino, por 3 a 3, na abertura da quinta rodada do Campeonato Italiano. Pior: o time perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, frente a um rival que somou apenas o primeiro ponto.

O Sassuolo chegou aos 11 pontos, um a menos que o Milan, único time com 100% de aproveitamento, enquanto a equipe de Turim se uniu com o Crotone na última colocação.

Dos seis gols do jogo, só um foi marcado no primeiro tempo. O polonês Linetty recebeu cruzamento do kosovar Vojvoda, dominou e abriu o placar, aos 33 minutos. O empate do time da casa veio apenas aos 26 minutos da etapa final, com o sérvio Djuricic.

Os últimos minutos foram muito agitados. O Torino virou e ampliou o placar em dois minutos. Aos 32, Belotti fez o segundo para o time de Turim e, aos 34, deu assistência para o sérvio Lukic fazer o terceiro.

Quando tudo parecia definido, o Sassuolo ainda teve tempo de reagir e buscar a igualdade, devolvendo na mesma moeda. Aos 39, o romeno Chiriches acertou um belo chute no ângulo da entrada da área. Mas faltava o gol do artilheiro e ele saiu aos 41 minutos. Berardi cruzou para Caputo cabecear: 3 a 3.