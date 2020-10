Ivete Sangalo diz que vai fazer bazar de peças grifadas: Tanta roupa dentro de casa

23/10/2020 | 16:11



Ivete Sangalo se cansou de ter um closet enorme em casa, sendo que não usa muitas das peças. Foi isso que ela disse em um vídeo no Instagram, onde revelou ainda que fará um bazar com peças grifadas:

Pra que tanta roupa dentro de casa se você não usa essas coisas, minha filha? Ou se já usou e não quer usar mais. Não é verdade? Aí pensei: vamos doar isso aqui, mana. Vamos fazer um bazar (...) Vamos pegar tudo que tem aqui e fazer. Aí já pirei aqui e falei: vou fazer uma live pra esse bazar, vou cantar e ficar leiloando as coisas e cantando.

Entre as peças que mostrou que estarão na iniciativa, estavam itens de grifes como Chanel, Prada e Versace.

Machismo

Ivete também falou, em papo com Isabel Fillardis, sobre como educa Marcelo, de 11 anos de idade, seu filho mais velho, sobre machismo:

Converso com ele no papo reto. Ele é meu amigo, está descobrindo muitas coisas da vida dele. Trato meus filhos como indivíduos, sem os subestimar. Óbvio que tudo adequado às suas idades. No que eles podem compreender, o papo é muito reto, firme e consciente. Acho que estou salvaguardando meus filhos do perigo do mundo.

E quanto às filhas gêmeas, Marina e Helena, de dois anos de idade?

Eu dizia: pra elas não vou falar nada, eu vou é educá-lo de outra forma. Elas já estão preparadas, já têm esse fardo de um DNA social que traz a gente até aqui.