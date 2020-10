do Diário do Grande ABC



22/10/2020 | 00:54



O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região promove hoje leilão de imóveis na Capital, Grande ABC e Guarulhos. São pelo menos 200 bens, entre casas, apartamentos, prédios, galpões. Há ainda automóveis, máquinas e equipamentos. As transações têm início hoje, a partir das 10h, e ocorrem por via on-line, pelo site www.lanceja.com.br. Especialistas afirmam que compradores podem arrematar os itens por valores que chegam a 80% do preço de mercado. “Esse tipo de leilão é uma oportunidade única de negócio para investidores e compradores individuais”, afirma Cristiane Borguetti Moraes Lopes, leiloeira oficial.