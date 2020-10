Vereador de Ribeirão Pires se envolve em briga em frente à Câmara

Daniel Tossato



22/10/2020 | 00:34



Vereador de Ribeirão Pires, Flávio Gomes (PSDB) se envolveu em briga em frente à Câmara e foi acusado de agredir um ex-funcionário da Prefeitura.

O entrevero aconteceu na manhã de ontem, quando Flávio chegava com seu carro para adentrar à sede do Legislativo. O parlamentar teria estacionado o veículo em vaga reservada para deficiente físico. Neste momento, Patrick Andrade, que atuou no departamento da Defesa Civil da cidade, se aproximou.

Segundo testemunhas do ocorrido, Andrade estava disposto a tirar fotos e cobrar satisfação do vereador. Foi quando a briga saiu do campo verbal e passou para a agressão física. Flávio teria desferido chutes e socos no ex-servidor público.

Ainda conforme relatos de quem viu a briga, munícipes se aproximaram para tentar apartá-los. Após a separação, Andrade teria dito ao vereador que estava a caminho da UBS (Unidade Básica de Saúde) para buscar um exame e que não tinha intenção de tirar fotos do veículo do político.

Logo depois do conflito, Andrade foi levado ao gabinete do vereador Rogério do Açougue (PSB), para se acalmar. Questionado pelo Diário sobre sua participação no caso, o parlamentar se esquivou. “Estou sabendo (da briga) por cima. O Flávio é gente boa. Estou chegando agora de viagem, inclusive”, desconversou.

Entretanto, a presidência da Câmara informou ao Diário que Rogério pediu imagens do circuito de segurança para ver se alguma das câmeras gravou a briga do munícipe com Flávio Gomes.

“Fui informado pela secretaria-geral que o vereador Rogério solicitou as imagens das câmeras da edilidade e encaminhou essa solicitação ao setor jurídico, para análise do pedido”, disse o presidente da casa, Rato Teixeira (PTB). Ele afirmou que soube da briga por telefone.

O rapaz, de acordo com testemunhas do episódio ouvidas pelo Diário, deixou o Legislativo dizendo que iria à delegacia para registrar um BO (Boletim de Ocorrência). Entretanto, até o fechamento desta edição, nenhum documento sobre o caso havia sido lavrado. O Diário apurou que ele teme represálias, uma vez que Flávio Gomes é correligionário do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) e ele saiu da administração com algumas rusgas com o governo.

Vereadores ouvidos pelo Diário declararam que Flávio Gomes tem fama de “esquentado” e que já se envolveu em outras brigas nos bastidores da casa. Ele não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o entrevero.

Andrade não foi localizado para falar acerca do episódio na Câmara.