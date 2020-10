Veja como excluir dispositivos conectados à conta da HBO GO

Bianca Bellucci

21/10/2020 | 14:48



HBO GO é o streaming de vídeos oferecido pela HBO. O serviço pode ser usado gratuitamente por quem assina o pacote de TV a cabo ou ser contratado de forma independente. Em ambas as opções, a plataforma dá direito a conectar cinco aparelhos e usá-los simultaneamente.

Como não é incomum compartilhar serviços de streaming, pode ser que você queira excluir algum eletrônico – e pessoa, claro – que até então tinha acesso à HBO GO. Se esse é o seu caso, o 33Giga ensina a excluir dispositivos conectados à conta. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é semelhante em celulares Android e na versão para navegador.

1. Abra o aplicativo da HBO GO. Depois, clique nas três listras. Caso esteja usando a versão para navegador, selecione o desenho de uma silhueta.

2. Dê um toque em “Configurações”.

3. Acesse a aba “Gerenciar dispositivos”. Ali, procure pelo dispositivo que você quer excluir e aperte o símbolo de lápis.

4. Clique em “Desativar”.

5. Confirme a ação pressionando “Sim”.

