Bruna Griphao diz que ainda não consegue descer escada após cirurgia no joelho

21/10/2020 | 14:10



Bruna Griphao atualizou os seguidores e fãs sobre seu estado de saúde dois meses após realizar uma cirurgia no joelho. Ela rompeu o ligamento em 2018, quando jogava altinha na praia. Durante a quarentena, ela acabou se machucando novamente, deslocando o mesmo joelho enquanto dançava dentro de casa. Sem alternativas, ela teve que recorrer ao procedimento cirúrgico para fazer a correção do problema e precisou colocar um parafuso e uma placa de titânio no membro.

- Rompi o LCA, cruzado anterior, mas o menisco também. Foi jogando altinha na praia, no final de 2018. Rompi o ligamento, mas demorei muito para operar e conforme o tempo foi passado e fui tendo outras torçoes e por causa disso acabei machucando o minisco também. (...) No meio da quarentena, eu estava dançando e saiu do lugar. Fiquei sem andar, fiz os exames e não tinha para onde correr, tinha que operar de qualquer jeito, explicou ela.

Bruna disse que seu processo de recuperação foi muito rápido e, apesar de ainda não estar 100%, já está conseguindo realizar algumas atividades e fazendo fisioterapia.

- Não senti muita dor, tive um processo de recuperação muito bom. Acho que depende de pessoa para pessoa, não tem como eu falar sem ser do meu caso. Ainda não estou 100%. Estou focando em melhorar, na fisioterapia, disse.

Ela contou que já consegue andar normalmente, mas ainda não é possível descer escadas e também não se sente confiante para pular:

- Andar já consigo! Tem dois meses e uma semana de cirurgia. Só descer escada que não. Estou começando a pular agora, mas com cuidado. Ainda não estou muito confiante.