Ozzy Osbourne acredita que boneco amaldiçoado é a causa de seus problemas de saúde

21/10/2020 | 12:10



Ozzy Osbourne tem sofrido com alguns problemas de saúde nos últimos tempos e ele acredita que o causador disso seria... um boneco amaldiçoado! Pois é. Segundo informações do The Mirror, o líder do Black Sabbath conversou sobre esse assunto com o filho, Jack Osbourne, durante o mais novo programa da família, The Osbournes Want To Believe.

A atração servirá, justamente, para que Jack tente convencer seu pai e sua mãe, Sharon, de que existem coisas sobrenaturais por aí. Em determinado momento, Jack dará para Ozzy o boneco - que atira o brinquedo no chão, completamente horrorizado. O músico, então, diz que só teve esses problemas recentes porque teve esse encontro com o boneco.

- Aqui está Robert!, apresenta Jack, mostrando o boneco.

- Não ele de novo, rebate Ozzy.

Em seguida, Jack explica a assustadora história do passado do boneco:

- A verdadeira história do boneco Robert é que ela é amaldiçoada pelo espírito de seu dono. Se você o desrespeitar, zombar dele, tirar uma foto sem pedir ou até mesmo cuidar dele, você será amaldiçoado e coisas terríveis começarão a acontecer em sua vida.

O primeiro encontro de Ozzy com o boneco aconteceu em 2017 e ele está convencido de que o objeto tem a ver com o seu azar na saúde:

- Você acha que é uma piada de m***a. Dá azar! Estou te dizendo.

Você continua pensando que não é, mas olhe o que estou dizendo. Basta olhar para o que aconteceu comigo. Você acha que é uma piada. Olha, olha pra mim. Não é má sorte?

O tempo todo, quando fomos àquele lugar, o cara nos disse que as pessoas iriam comprá-los e mandá-los de volta porque as coisas iriam dar errado em suas vidas.

Jack, então, concordou com o pai e disse que o seu divórcio veio logo após ele ter contato com esse boneco.

Que loucura!