Pardal: app permite denunciar irregularidades em campanhas eleitorais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



21/10/2020 | 11:19



Pardal é um aplicativo para Android e iOS criado pela Justiça Eleitoral para combater irregularidades em campanhas eleitorais. O objetivo é tornar os brasileiros fiscais da corrupção, uma vez que podem denunciar uma série de atividades pelo programa, que vão de disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp até distribuição de cestas básicas.

Para usar o Pardal, é simples. Após fazer o download do aplicativo em seu celular, clique no botão com o símbolo de adição (+) e escolha a opção “Propaganda eleitoral irregular”. A partir daí, o usuário passará por três etapas.

Na primeira fase, o internauta deve preencher dados sobre o local que aconteceu a irregularidade e quem será denunciado (partido, coligação ou candidato). Depois, é o momento de fazer a denúncia em si, com descrição do ocorrido e envio de conteúdo multimídia (foto, vídeo ou áudio). Por fim, é necessário deixar suas informações pessoais – é possível pedir para mantê-las sigilo. Tudo será direcionado para a Justiça Eleitoral, que julgará caso a caso.

É importante destacar que, se o usuário não tenha certeza de que determinada atividade é considerada ilegal, o próprio Pardal traz informações sobre o que está permitido ou não. Basta dar um toque na aba “Orientações”.

De acordo com dados oficiais, até o momento, o Pardal recebeu 21,8 mil denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais. O local com o maior número de denúncias é o estado de São Paulo, que concentra 3,9 mil do total, cerca de 17%.