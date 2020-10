A TV inaugural passa pela Via Anchieta

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/10/2020 | 00:01



Professor Antonio de Andrade aponta e comenta quatro fatos marcantes dos primórdios da televisão brasileira: dois deles têm por cenário a Via Anchieta:

1 – Em 1948, dois anos antes da inauguração da TV Tupi, eram oferecidos cursos para formação de técnicos. Recortes extraídos da revista O Cruzeiro.

2 – Em 18 de setembro de 1950, numa mercearia é fotografada uma televisão no exato momento da transmissão do show de inauguração da TV Tupi, registrando-se alguns detalhes interessantes

- Latas de Toddy com preço, estufa de doces e salgados, dezenas de garrafas de vinho e cerveja, geladeira com sobremesas, propaganda do sorvete Eski Bom.

- O televisor mostra atriz com a bandeira paulista ao fundo e o relógio marcando o horário exato: 10h47.

- De quebra os tradicionais chapéus, um elemento do vestuário masculino da época.

3 – A caravana com os equipamentos para a TV Tupi. Saiu do Porto de Santos, subiu a Anchieta e desfilou pelo Centro de São Paulo.

4 – Outra vez a Via Anchieta. A TV Record foi inaugurada em 7 de setembro de 1953. A programação inaugural teve início na capelinha da Rádio Record, km 15 da Via Anchieta, Vila Pauliceia, em São Bernardo.

