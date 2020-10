Caminhão do Sesc leva poesia às ruas da região

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



19/10/2020 | 23:55



As ruas do Grande ABC terão, a partir de amanhã, arte sendo levada nas portas das casas. Isso graças ao projeto Poesia em Trânsito, criado em parceria pelas unidades Santo André, São Caetano e Ipiranga dos Sescs. Com a atração, a população terá acesso a declamações de poemas, slams (competição entre poetas), contações de história, histórias dos bairros, entre outras produções literárias. Tudo será transmitido pela carreta do BiblioSesc, às quartas-feiras, em Santo André, e quintas-feiras, em São Caetano, sempre das 11h às 13h. O Sesc Ipiranga terá seu material veiculado pela Rádio Comunitária Heliópolis (www.radioheliopolisfm.com.br), às quintas, 17h.

Amanhã, a carreta percorrerá ruas do bairro Tamarutaca, em Santo André. Na quinta, nos bairros Fundação e Prosperidade, em São Caetano. O caminhão não ficará parado, para evitar aglomerações, mas seguirá lentamente para que o público possa entender o que é transmitido.

Segundo Carlos Seizem Iramina, que cuida da programação do Sesc São Caetano e é um dos responsáveis pelo projeto, o Poesia em Trânsito foi concebido por causa da pandemia da Covid-19.

“Mesmo com a quarentena relaxada, as pessoas ainda não têm tantas opções de lazer. O projeto leva arte para dentro das casas, leva alento”, explica. Ele diz que a inspiração com a carreta passando com o som ligado,surgiu a partir de veículos que levam às portas produtos como pamonha e ovos.

Os programas terão duração de aproximadamente 30 minutos e terão obras de artistas regionais. Todo o material foi gravado. “A ideia é mostrar o trabalho de pessoas locais aos moradores. Às vezes a pessoa que mora ao lado tem um repertório muito bom.” De acordo com Iramina, além dos artistas, toda a cadeia do projeto é composta por profissionais locais. “O estúdio responsável pela edição do material é da região, assim como os co-curadores.”

Além do conteúdo artístico, as pessoas poderão absorver pílulas informativas de utilidade pública, como direitos básicos e promoção de ações educativas de esclarecimento sobre a pandemia.

Segundo Iramina, os roteiros para os próximos meses ainda estão sendo pensados e há possibilidade de que outros municípios sejam incluídos. O Poesia em Trânsito segue até o fim do ano, com chance de ser renovado em 2021.