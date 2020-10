Saiba o que os brasileiros mais têm buscado na internet em 2020

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/10/2020 | 12:18



A SEMrush, especialista em marketing digital, analisou mais de 20 bilhões de palavras-chaves e organizou uma lista com o que as pessoas mais pesquisaram no Google neste ano. O relatório traz dados do Brasil e globais (para buscas em inglês), no período de janeiro a agosto de 2020.

Em um ano atípico, foi possível observar que algumas palavras-chaves chegaram com força total. Dentre os 100 assuntos mais pesquisadas no Google em 2020, o estudo aponta que o brasileiro segue ligado nas principais plataformas digitais e serviços de e-commerce. Também houve um grande volume para “coronavírus” – termo que foi pesquisado mais de 6,1 milhões de vezes no Brasil por mês (60 milhões de vezes ao redor do mundo). Além, é claro, de um grande volume de buscas sobre futebol.

Considerando o top 10, o Brasil teve um comportamento muito parecido com os usuários que buscam em inglês no Google. Entre as pesquisas com maior volume, oito termos são iguais à versão de busca em português. São eles: Facebook, YouTube, clima ou previsão do tempo (weather), Hotmail, Google, tradutor (translate) e Google Tradutor (Google Translate). A diferença fica por conta do “WhatsApp Web” e “Mercado Livre”, presentes no Brasil, enquanto nos dados globais aparecem “Amazon” e “Instagram”. Clique aqui para descobrir as 100 principais pesquisas brasileiras em 2020.

Dentre os marketplaces que se destacaram no volume de buscas está o Mercado Livre, com média mensal de 37,2 milhões, a OLX com 11,1 milhões e as Americanas, Casas Bahia e Magazine Luiza com 9,14 milhões cada. Já dentre os veículos de comunicação, aparecem na lista, O Globo e UOL, ambos com 30,4 milhões cada, G1 com 16,6 milhões e Globo Esporte com 11,1 milhões. Falando de plataformas de vídeo e streaming, o YouTube apurou um volume de 68 milhões, Netflix com 13.6 milhões e Globoplay com 4,09 milhões.

Outros termos de destaque no top 50 são Correios com 9,14 milhões, volume possivelmente conquistado pelo aumento de compras online, Mega Sena com 9,14 milhões, Brasileirão com 7,48 milhões e speed test com 2,74 milhões, possivelmente por conta das pessoas estarem trabalhando de casa e precisarem checar a velocidade da internet.

As perguntas mais frequentes no Brasil

O tópico “receitas” é o maior destaque entre as perguntas mais frequentes feitas no Google por brasileiros em 2020. Isso porque “como fazer panqueca” foi o sexto questionamento mais feito para o buscador, com volume de 165 mil, enquanto “brigadeiro e pipoca doce” apuraram 110 mil buscas cada. Bolinho de chuva, molho branco e pudim vêm logo em seguida com média de 91 mil pesquisas cada – veja aqui a lista das top 100 perguntas mais comuns em 2020.

Abaixo, mais algumas perguntas interessantes:

– Como saber meu número? – 310 mil buscas

– O que significa TBT? – 246 mil buscas

– Quem saiu do BBB? – 135 mil buscas

– O que é fascismo? – 74 mil buscas

– O que é pandemia? – 74 mil buscas

Palavras-chave que são tendência em 2020

A SEMrush também explorou como os acontecimentos de 2020 mudaram as principais áreas de interesse do público. Em nível global, destaca-se o “Dalgona coffee”, uma bebida preparada com café instantâneo, açúcar, água e leite, que parece ser preparada por uma cafeteria profissional. A receita se tornou rapidamente um hit do Instagram, e é a palavra-chave de maior tendência no mundo todo.

No Brasil, os 10 termos com maior crescimento de buscas no Google em 2020 estão diretamente ligados à covid-19 e à pandemia, incluindo auxílio emergencial e o boom das Lives dos artistas. Veja as palavras-chave de maior destaque:

– Covid-19

– Live de hoje

– Auxílio emergencial

– Live Jorge e Mateus

– A realidade de Madhu

– Caixa auxílio

– Fique em casa

– Live do Gusttavo Lima

– FGTS emergencial

– Benefício emergencial

Novos termos pesquisados em 2020

Ao se aprofundar nas tendências de pesquisa de 2020, vários novos termos populares sem registros de pesquisas online anteriores foram descobertos. A lista principal foi classificada pelo volume de pesquisa das palavras-chave que surgiram neste ano.

Analisando as buscas globais em inglês, “Tangled” (“Enrolados”, em Português), da Disney, lançado em 2010, voltou a ser popular porque o nome do reino em que se passa a história se chama “Corona”. Outra tendência foi Jamal Murray, jogador de basquete profissional, que se tornou um dos poucos a marcar 50 pontos duas vezes em uma temporada de playoffs da NBA. Já em fevereiro, a tragédia de Gabriel Fernandez virou tema de conversa após a série documental da Netflix contar sua história.

As pesquisas de memes da quarentena, para animar amigos e familiares, aumentaram durante os tempos de incerteza, assim como a consulta por “achatar a curva”, que também teve muita atenção neste ano. No Brasil, uma curiosidade é o aumento na procura pelo termo “gafanhotos”, palavra relacionada à nuvem desses insetos que apareceu no Sul do País.