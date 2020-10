17/10/2020 | 15:11



Vitória Strada vive declarando seu amor por Marcella Rica no Instagram. Para comemorar o aniversário da amada, a atriz resolveu se declarar e escreveu:

Hoje é dia dela que me olha de um jeito que me desmonta toda. Que fez morada no meu cangote e me deixou morar nas suas covinhas. Quando vi já queria caminhar com você.

E continuou:

As borboletas no estômago me disseram isso, juro. E desde então eu agradeço por acordar todos os dias ao seu lado. Por poder vibrar com a sua felicidade e ver você brilhar cada dia mais com esse seu coração gigante. Te amo, você merece o mundo meu anjinho!