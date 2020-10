Festa em A Fazenda 12 conta com a participação de dupla sertaneja e dá o que falar

17/10/2020 | 15:10



Próximo de todo fim de semana acontece em A Fazenda 12 uma festinha para animais os peões que estão confinados. E na última sexta-feira, dia 16, não foi diferente.

O festejo desta semana foi embalado por Fernando e Sorocaba que apareceram no telão cantando os clássicos da dupla, e claro, eles só não puderam estar realmente presente dentro do reality por conta da pandemia de coronavírus e risco de transmissão aos peões.

A festa em si teve muitas tentativas de conversas amigáveis, muita reconciliação entre os grupos, e claro, muita bebida para deixar o fogo no feno ainda mais quente. Depois de semanas sem se olhar direito e sem conversar, Biel tentou se aproximar de Jojo, mas a funkeira deixou claro que não vai com a cara do cantor mesmo.

Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foram os berros e destruição do cenário causado por Lucas Maciel que não gostou nadinha do que ouviu da boca de Jojo Todynho. Tudo porque Lidi estava completamente bêbada e dando muito trabalho para dormir, e o youtuber estava tentando ajudar, bêbado também, a peoa na cama para ela acalmar e parar de causar na casa.

E com algumas bebidas na cabeça, tudo acaba se intensificando. Lucas Maciel então ouviu que Jojo comentou que ele tinha batido a cabeça de Lidi na parede, o que ninguém conseguiu provar porque a memória dos peões não estava lá tão boa.

Outro momento marcante da madrugada foi quando Lidi levantou da cama e acabou fazendo as suas necessidades fora do banheiro, isso mesmo, ela fez xixi do lado da cama e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. O ato vai contra as regras de convivência de A Fazenda 12, e o grupo todo acabou tomando uma punição de ficar 24 horas sem água.

E pelo visto a ressaca foi tanta que ao levantar neste sábado, dia 17, e questionar sobre a punição, a atriz simplesmente fez cara de que não lembrava de nada. E como ninguém viu a cena, ela não foi acusada por ninguém. Esse assunto ainda vai render! Que babado, hein!?