Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem testes caseiros para tentar descobrir o sexo do bebê

17/10/2020 | 15:10



Virginia Fonseca e Zé Felipe descobriram que estavam esperando o primeiro filho por meio de uma trollagem. Agora, para tentar descobrir o sexo do bebê, o casal resolveu fazer um vídeo de testes caseiros no YouTube para tentar acertar o sexo do bebê.

O primeiro teste foi com a inteligência artificial do celular, que não conseguia responder nenhuma pergunta feita por Virginia. Até que ela respondeu:

- Que rosa?

E a influenciadora entendeu que ela estaria apontando para o nascimento de uma menina.

Já no segundo, o casal fez uma brincadeira com a cachorrinha de Virginia. A youtuber e o cantor lançaram brinquedos das cores rosa e azul. Ao escolher o azul, o casal entendeu que isso representava a chegada de uma menino.

Os dois fizeram mais alguns testes e tudo resultou em um empate, com dois pontos para menino e dois para menina.