17/10/2020 | 13:10



Os fãs de Guilherme Winter ficaram animados com um vídeo do ator ao lado do filho, Pedro Luna. Pedro costuma sempre aparecer nas redes da mamãe, Giselle Itié, mas o papai também baba por ele:

Sexta na melhor companhia! #paiefilho.

Famosos como Camila Rodrigues, Sergio Marone e Dudu Azevedo elogiaram o post.

Que fofura, né?