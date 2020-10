Projeto sobre identificação de áreas de mananciais avança

Da Redação



16/10/2020 | 00:01



Projeto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para sinalizar e identificar áreas de mananciais da região foi aprovado pelo CBH-AT (Colegiado do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê). A medida, elaborada por meio do GT (Grupo de Trabalho) Meio Ambiente, propõe que sejam consideradas novas formas de comunicar e indicar as áreas de mananciais para além das instalações de placas.

Presidente do colegiado e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania) ressaltou a importância da iniciativa para as sete cidades e para toda a Região Metropolitana. “Mais da metade do Grande ABC é área de manancial. Por isso, nosso objetivo é que a população residente e quem transita por locais próximos aos mananciais reconheçam este território e a importância da sua preservação”, afirmou Maranhão.

Entre os critérios para habilitação e hierarquização estão a abrangência regional, o atendimento ao programa e a população beneficiada. A proposta apresentada pelo Consórcio atendeu de forma integral às exigências de conteúdo técnico colocadas pelo CBH-AT.

“O resultado mostra a capacidade técnica e de planejamento dos consórcios públicos e comprova o fortalecimento das ações consorciadas. Além disso, o fato de nosso projeto ter recebido a maior pontuação é motivo de orgulho para nós”, comemorou Maranhão.

A próxima etapa de avaliação do projeto será feita pelo agente técnico eleito pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). A iniciativa, se aprovada, será viabilizada com recurso do Fehidro, sem contrapartida por parte do Consórcio e das prefeituras da região.