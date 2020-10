Água Santa anuncia Sérgio Guedes como novo treinador do Netuno

Do Diário do Grande ABC



14/10/2020 | 19:01



O Água Santa anunciou Sérgio Guedes como novo treinador da equipe. Ele chega para comandar o clube de Diadema na Copa Paulista, que irá ser disputada entre novembro e dezembro.

Aos 57 anos, o ex-goleiro iniciou carreira no começo dos anos 2000. Seu maior momento da carreira, até agora, foi quando liderou a Ponte Preta para as finais do Campeonato Paulista de 2008, ao ser derrotado pelo Palmeiras. No Grande ABC, ficou conhecido por passagens no Santo André e no São Caetano. O último trabalho foi à frente da Portuguesa Santista, na Série A-2 do Paulistão.

Guedes se apresentou à torcida do Netuno por meio de postagem do time em seu site oficial e nas redes sociais. "No futebol, você nunca é um estranho. Acabam te conhecendo de alguma forma, por informações. Sobre jogadores e elenco, já tenho uma ideia do que existe no clube e vou conhecer também os meninos da base. O dia a dia vai te dar, de verdade, o caminho a ser seguido e as possibilidades", comentou.

Segundo ele, o desafio é montar a equipe para as próximas competições, incluindo de olho no ano que vem. "Quando você tem uma oportunidade de ter uma opção por um clube com estrutura, boas condições e respaldo, você já começa a ambicionar coisas maiores. Me sinto feliz e preparado para isso."