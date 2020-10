Uma família real no Grande ABC

Ademir Medici



14/10/2020 | 00:01



Ô Belgique, ô mère chérie,

À toi nos cœurs, à toi nos bras,

À toi notre sang, ô Patrie!

Nous le jurons tous, tu vivras!…

Versos iniciais de La Brabançonne (Canção de Brabante, em francês), que é o hino nacional da Bélgica.

Um episódio centenário e que ajuda a colocar a região no palco da história paulista. Os reis belgas permaneceram quatro semanas no Brasil, em 1920. Eles visitaram o Rio de Janeiro. Vieram a São Paulo. Percorreram pontos da Capital, como o Instituto Butantã. Excursionaram pelo Interior do Estado. E, no último dia de estada, 12 de outubro, fizeram um passeio até Santos, cortando o Grande ABC, região então denominada município de São Bernardo.

Doze automóveis deixaram a chácara do Carvalho, na Barra Funda. Seguiram em direção ao Caminho do Mar: o rei Alberto, a rainha Elisabeth, o príncipe Leopoldo e o presidente do Estado, Washington Luís, mais numerosa comitiva.

Num dos automóveis viajaram os jornalistas, entre os quais Monteiro Brizolla, do Correio Paulistano, e Paulo Duarte, de O Estado de S. Paulo. E é a cobertura jornalística que Memória destaca:

1 – Chegando o cortejo em São Bernardo, em frente à Câmara Municipal estava postada uma banda de música que tocou a Brabançonne e o Hino Nacional brasileiro, sob grandes manifestações da população local, que atirou flores à passagem dos carros reais.

2 – Garoava. Veio um aguaceiro, o que obrigou a rainha Elisabeth a mudar do Torpedo em que viajava (automóvel modelo Ford) para a Limousine do Palácio do Governo.

3 – Adiante, no Rio Grande, hoje distrito de Riacho Grande, não se via absolutamente nada, a dez metros de distância.

4 – A descida da Serra, apesar da umidade, foi feita sem nenhum contratempo.

5 – No Parque Balneário, em Santos, a comitiva foi recebida por autoridades e homens de negócios, entre os quais Wallace Simonsen, vice-presidente da Bolsa do Café, e Charles Murray, comissário de café – ambos teriam uma ligação direta com a região.

6 – A viagem de trem a São Paulo começou às 16h10. Na Estação de Paranapiacaba, foram oferecidos um café e frutas aos reais viajantes. As meninas Olga Blumes e Olívia Picchielo ofereceram dois ramos de flores à rainha Elisabeth.

7 – O comboio dá entrada na Estação Luz às 18h20.

Nota – A Câmara Municipal de São Bernardo, representada por vereadores de toda a região, já estava localizada no prédio hoje tombado pelo patrimônio municipal, no atual número 1.325 da Rua Marechal Deodoro e que é a Câmara de Cultura Antonino Assumpção – hoje fechada por causa da pandemia.

Registrar em placa a parada ali dos reais belgas seria uma forma de valorizar ainda mais o imóvel. Material comprobatório é o que não falta.

Município Paulista

Hoje é o aniversário de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Elevado a município em 1953, quando se separa de Poá.

Hoje

Dia Nacional da Pecuária

Dia Nacional do Meteorologista

Diário há meio século

Quarta-feira, 14 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1358

Manchete –Clero reúne-se para discutir prisões de padres

Encontro no Rio de Janeiro convocado pela CNBB.

Santo André – O Grande ABC terá sua primeira supergaragem automática: Rua Correia Dias, 50, uma obra da Construtora Petrus.

São Bernardo – Governo alemão doa um completo laboratório à ETI Lauro Gomes.

São Caetano – Levantamento mostra que a cidade tem só 4.051 analfabetos.

Mauá – Banco Itaú América inaugura agência à Avenida Barão de Mauá, 369.

Comunicação – CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) leva suas linhas a Suzano.

Em 14 de outubro de...

1915 –O canteiro João de Mori, de Ribeirão Pires, recebeu um tiro de garrucha na virilha durante desavença com Jacintho Fonseca.

1920 – Alfredo Bernardo Leite fornece e assenta guias na Rua Cubatão, entre as ruas Bugre e Thomaz Carvalhal, em São Paulo, em contrato com a prefeitura paulistana.

Nota – Bernardo Leite era grande proprietário de terras no bairro Taboão, entre os atuais municípios de São Bernardo e Diadema, onde explorava pedreira e engarrafava água mineral.

Sergipe dava sequência à festa do centenário. Em São Paulo, o deputado estadual Clodomiro da Silva tratava da edição de um álbum artístico sobre a vida do seu Estado.

Nota – Sergipe emancipou-se politicamente da Bahia em 8 de julho de 1820.

1930 – A revolução em curso: prosseguem operações militares contra as forças revolucionárias; suspenso o tráfego para as estações ferroviárias entre São Paulo e Paraná; feriado nacional vai até 21 de outubro.

1935 – Aberto crédito de 50 contos de réis para o calçamento em paralelepípedos da Rua Senador Flaquer, em Santo André.

Santos do Dia

Fortunata. Padroeira de Baucina, na Sicilia, Itália.

CALIXTO I. Papa. Dizia: ‘Todo pecado pode ser perdoado pela Igreja, cumpridas as devidas penitências’. Governou a Igreja por cinco anos e dois meses. No ano 222 ele se tornou vítima da perseguição, foi espancado e assassinado durante um confronto entre cristãos e pagãos.