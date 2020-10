Marcos Mion relembra foto de Suzana Gullo pagando promessa de joelhos após cura de câncer

13/10/2020 | 08:10



Em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na última segunda-feira, dia 12, Marcos Mion e Suzana Gullo relembraram um momento de fé que tiveram juntos na Santuário Nacional de Aparecida em Aparecida, no interior de São Paulo. No Instagram, o casal publicou fotos do dia em que Suzana pagou a promessa feita pela cura de um câncer de mama.

Em um dos cliques, Mion aparece de mãos dadas com a esposa, que paga a promessa de joelhos.

Mãezinha, a ti agradecemos. Em nome da minha família, te agradeço por nos abençoar com a vitória na maior batalha que já enfrentamos, contra o câncer de mama do amor da minha vida. Ajoelharemos sempre perante a ti, Nossa Senhora Aparecida. Continue sempre nos cobrindo com seu manto sagrado, escreveu Mion na legenda.

Suzana terminou o tratamento da doença em 2016.