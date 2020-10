FILMES NA TV

13/10/2020 | 07:03



Infância

(Brasil, 2014.) Dir. e roteiro de Domingos Oliveira, fotografia de Paulo Violeta, com Fernanda Montenegro, Paulo Betti, Priscilla Rozenbaum, Raul Guaraná.

Pessoal, senão rigorosamente autobiográfico, o longa adaptado da peça Do Fundo do Lago Escuro marca o acerto de contas de Domingos com sua infância. Fernanda Montenegro, que acaba de vencer o Grande Otelo de coadjuvante no GP do Cinema Brasileiro (por A Vida Invisível), é sublime como Dona Mocinha, a matriarca que tenta controlar filhos, genros e netos no Rio dos anos 1950.

C. BRASIL, 13H55. COR, 104 MIN.

Os Irmãos Sisters

(França/Espanha/Romênia, 2018.) Dir. de Jacques Audiard, com John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal.

Reilly e Phoenix são os irmãos do título. Caçam, no Velho Oeste, Riz Ahmed para matar. Mas Reilly tem uma crise de consciência e isso pode ajudar o fugitivo a escapar. O western de Audiard, considerado um dos grandes do atual cinema francês, por O Profeta e Deephan - O Refúgio. Atenção para a paisagem, o deserto.

TEL. PREMIUM, 19H45. 122 MIN.

Kill Bill: Volume 1

(EUA, 2004.) Dir. e roteiro de Quentin Tarantino, com Uma Thurman, Vivica A. Fox, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen.

A noiva estava de branco - Uma Thurman depois veste aquele macacão amarelo para vingar a morte do noivo/marido na igreja. O tributo de Tarantino às artes marciais e aos filmes de sabre. O curioso é que dá para ver o 1 e emendar com o Volume 2, à 1h35, no Telecine Action. Impressionantes as cenas de ação.

TEL. CULT, 22, COLORIDO, 112 MIN.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.