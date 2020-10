12/10/2020 | 19:10



Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, compartilhou uma foto segurando a caçula do empresário no colo e o que chamou a atenção mesmo foi que mãe e filha estão com o mesmo look.

Isso mesmo, as duas estão trabalhadas no animal print e tiraram diversos suspiros dos internautas. Na legenda da publicação, a loira escreveu:

'Dona onça e sua filhotinha. (Tenho vontade de colocar em um potinho de cristal e proteger o dia todo... rsrs quem também é assim?!)'.

Que lindas, né!?