Gusttavo Lima teria se irritado por causa de ciúmes de Andressa Suita e Rafa Kalimann nega ter procurado o cantor

12/10/2020 | 11:10



O fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita continua dando o que falar! Segundo o jornal Extra, além das bebedeiras, ciúmes e puladas de cerca do cantor sertanejo, outro fator teria sido determinante para a relação ter acabado.

A modelo andava com bastante ciúme do pai de seus filhos! Andressa até teria passado a acompanhar Gusttavo na maioria dos compromissos profissionais dele. Irritado com o comportamento da esposa, que até mesmo impediria a aproximação de mulheres ao lado dele, o cantor decidiu colocar um ponto final.

No último sábado, dia 11, Rafa Kalimann usou as redes sociais para desmentir informação divulgada pelo jornalista Erlan Bastos, do Balanço Geral Ceará, que divulgou que a ex-BBB teria procurado Gusttavo após o fim do casamento dele. Para quem não se lembra, os dois viveram um affair no passado. Rafa teria conversado com amigos para saber se deveria se reaproximar do sertanejo.

Mais uma mentira de gente sem caráter, cansei, escreveu a influenciadora após a postagem de Erlan.

Em nota, a assessoria da influenciadora se pronunciou:

A informação sobre a Rafa Kalimann ter procurado o Gusttavo Lima após a notícia de separação não procede! Eles não têm contato há anos e ela sempre respeitou o relacionamento do casal. Não existe qualquer informação verídica nessa postagem.

Ainda segundo o jornal Extra, a influenciadora digital Brunah Canutho usou as redes sociais para revelar que foi impedida pela própria Andressa de entregar um troféu para o cantor no camarim de uma live dele. A equipe do artista teria alegado que Andressa não iria gostar.

- Ela (Andressa) chegou e, de repente, veio a notícia de que nós não poderíamos fazer a entrega do quadro para o Gusttavo Lima. Eles disseram: 'Não pode porque a gente não quer problema com a Andressa. A Andressa é ciumenta, vocês trouxeram a Brunah, ela chama atenção e simplesmente não vai dar, disse a influencer.

Para completar, a influenciadora disse que ainda ouviu que estava com um vestido provocativo demais. Para encerrar a polêmica, ela deixou de seguir Andressa no Instagram.

Mas não é só essa influenciadora que pode estar envolvida no casamento de Gusttavo e Andressa!

Huma Kimak, que possu quase 700 mil seguidores no Instagram, usou a rede social para desmentir que tenha sido pivô do término, alegando que recebeu diversas críticas após rumores de que teria se envolvido com o cantor. Ela desmente conhecê-lo e diz ser apenas fã.

Acordei com bomba, pra variar. Nunca venho aqui pra me retratar, porque fofoca é fofoca. Agora mais uma e essa é um tanto engraçada. Eu nunca tive nada com Gusttavo Lima. Estou sendo julgada e chamada de talarica e destruidora de lares. Sempre fui fã dele, mas só o vi em cima de um palco. Ele não sabe nem que eu existo. Ele deve estar achando superengraçada essa matéria dizendo que sou pivô do fim do casamento dele. Me poupe! Eu sei o valor de um relacionamento e respeito isso. Me tirem dessa! Eu sei o valor de um relacionamento, já tive vários namorados. Na minha vida, aprendi que é melhor trocar de namorado quando você já tentou de tudo.

E em meio a tantos boatos, Andressa resolveu tomar uma decisão! Segundo colunista Leo Dias, responsável por tornar público o fim do casamento, a modelo decidiu mudar o número do celular, sem avisar ninguém, depois de receber centenas de mensagens para saber mais sobre o fim do casamento.