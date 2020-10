12/10/2020 | 10:10



A atriz Margaret Nolan morreu aos 76 anos de idade no dia 5 de outubro, segundo a revista Variety.

Inicialmente, a informação foi divulgada pelo diretor Edgar Wright que trabalhou com Nolan em seu último filme, Last Night In Soho.

É meu triste dever reportar que a atriz e artista magnífica Margaret Nolan faleceu.

A atriz ficou conhecida principalmente por seu papel como a Bond Girl Dink em 007 Contra Goldfinger, ao lado de Sean Connery, em 1964.