Dia da Sobremesa: séries na Netflix que vão despertar o confeiteiro que há em você

09/10/2020 | 13:18



Hoje (9) é comemorado o Dia da Sobremesa. E se você é daqueles que não abre mão do açúcar na dieta e está sempre a procura de um novo sabor, saiba que há três realities shows no catálogo da Netflix que podem te ajudar a turbinar seu livro de receitas adocicada. O 33Giga pinçou essas produções e te conta um pouco mais sobre elas a seguir.

Chef’s Table

A quarta temporada do reality de culinária é todinha focada em confeitaria. Em seus quatro episódios, a série acompanha as histórias e as receitas dos chefs Christina Tosi, Corrado Assenza, Jordi Roca e Will Goldfarb. Nos minidocumentários é possível acompanhar os confeiteiros caprichando em receitas de sorvete, gelato, torta, cannoli, chocolate e muito mais. Assista: https://goo.gl/SZhEvu.

Zumbo’s Just Desserts

Nessa competição, o chef confeiteiro Adriano Zumbo procura o próximo “Willy Wonka”. Na temporada, 12 confeiteiros amadores disputam um prêmio de US$ 100 mil. Enquanto eles correm contra o tempo, você pode aprender receitas de diversas sobremesas, esculturas de chocolate, combinações exóticas, bolinhos da vovó e truques de confeitaria. Assista: https://goo.gl/8m4knh.

Mandou Bem

Confeiteiros de reputação duvidosa tentam recriar obras-primas culinárias por um prêmio de US$ 10 mil. Com esse reality, provavelmente, você vai aprender o que não fazer na cozinha. Mas, com certeza, também vai dar boas risadas. Assista: https://goo.gl/Mn7CCJ.

Sugar Rush

Nesta competição, o tempo é o principal ingrediente. Ganha a equipe mais rápida no preparo dos melhores doces. Estão disponíveis três (deliciosas) temporadas. Assista: https://bit.ly/2SFgDmp.