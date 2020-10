Cidade da Criança reabre com mudanças no ingresso

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 00:01



Com as portas fechadas desde 21 de março, por causa da pandemia, e depois de passar por momentos de incerteza sobre a reabertura, a Cidade da Criança, famoso parque de diversões situado em São Bernardo, volta a receber o público amanhã com mudanças importantes. A principal é que todos os visitantes terão que comprar o passaporte on-line, no valor de R$ 70 – antes havia a opção de pagar avulso por brinquedo.

A medida é uma das maneiras de controlar o número de visitantes, que não pode ultrapassar 40% da capacidade. Por isso, não haverá venda na bilheteria.

Os visitantes passarão por checagem de temperatura na entrada do parque. A máscara de proteção é obrigatória e de uso permanente no local, exceto ao consumir alimento ou praticando atividades aquáticas.

“Teremos túnel de desinfecção, álcool gel espalhado pelo espaço, indicações e avisos para manter o distanciamento, além de higienização rigorosa. Teremos mais de 30 atrações, mas ficarão fechados, por determinação sanitária, os brinquedos cinema 4D, kid play, cama elástica e túnel do terror. Em compensação três novos brinquedos vão estrear na reabertura, kangaroo, volare e superlollipop”, explica Fabiana Ramos, diretora do parque.

A reabertura é um alívio para frequentadores do parque. Em agosto, o grupo que administra o local ameaçou romper o contrato com a Prefeitura alegando prejuízo com o fechamento. Dois dias depois, o <CW-30>Expoaqua</CW> voltou atrás da decisão.

A expectativa pela reabertura, sobretudo no fim de semana do Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira, dia 12, é muito boa, diz Fabiana. “Estamos felizes que vamos reabrir a Cidade da Criança, acreditamos que foram momentos de muita resiliência, após quase sete meses fechados. Preparamos tudo com muito carinho, responsabilidade, higiene e segurança para nossos visitantes. Acreditamos que seguindo todos os protocolos e contando com a participação de todos, teremos muita alegria para as crianças e todos os visitantes”, explica.

Fabiana acredita que o espaço terá bom público, ainda mais no fim de semana de feriado prolongado, mas a gerente evitou fazer uma estimativa. “Vamos ter um balanço na semana que vem”, explica.

A Cidade da Criança funciona das 9h às 17h. As entradas devem ser compradas por meio do site www.cidadedacriancasbc.com.br. O passaporte, com validade de 30 dias a partir da data da compra, custa R$ 70. O valor não inclui as atrações fazendinha, trenó aquático e vale dos dinossauros. O combo mágico, com acesso a todas as atrações disponíveis, sai por R$ 80. Há ainda a opção para adultos acompanhantes. Custa R$ 35 e dá acesso a oito atrações.