Na historia da TV, São Caetano presente

Ao focalizar os 70 anos da aparição da televisão brasileira, o professor Antonio de Andrade reuniu documentos ilustrados a respeito. Hoje destacamos este anúncio que se perdia no tempo com o nome da cidade de São Caetano e algumas figurinhas de um álbum com os artistas da TV.

É o Color Ídolos, da Coleção Relâmpago, uma produção de José Morcilo, estabelecido à Rua Piauí, 807, em São Caetano. A editora também produziu cromos focalizando jogadores de futebol da várzea do Grande ABC, São Paulo e Baixada Santista.



CHAMINÉS

Ao reproduzir o anúncio que cita São Caetano no mundo da TV, professor Andrade destaca:

- Olha que interessante: do livro do Mário Fanucchi sobre a história da TV, uma propaganda da TV Tupi anunciando as grandes atrações para 1955.

- Entre as atrações, a primeira transmissão direta de São Caetano.

- Na ilustração de Fanucchi, as chaminés identificando São Caetano.

Andrade deixa uma pergunta no ar: “O que será que foi televisionado?”

Diário há meio século

Quinta-feira, 8 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1353

Manchete – Instalado novo governo na Bolívia

Escola – FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) mantinha o departamento de engenharia e projetos de veículos, chefiado pelo professor Rigoberto Soler.

Alunos usavam peças de outros carros, imaginação e estudo para produzir modelos com o FT-FEI, carro anfíbio, Hovercraft e trenzinho aerodinâmico.

Editorial – O que se passa em Mauá?

Hoje

- Dia do Químico do Grande ABC

- Dia Mundial da Visão

- Dia do Nordestino

- Dia do Nascituro

- Dia Nacional do Direito à Vida

Em 8 de outubro de...

1920 – Soberanos belgas visitavam São Paulo. Alberto I e rainha Elisabeth eram acompanhados pelo presidente Epitácio Pessoa e pelo presidente do Estado de São Paulo, Washington Luis.

1930 – Uma revolução em marcha. O prefeito Saladino Cardoso Franco ordenou à fiscalização geral da Prefeitura de São Bernardo que exerça a mais rigorosa vigilância junto ao comércio atacadista e varejista a fim de que o suprimento de víveres à população se faça sem exploração. Que sejam seguidos os preços correntes no mercado da Capital.

- A ofensiva do Exército no Paraná pelos defensores da legalidade frente aos revoltosos. O Brasil estava em velada guerra civil.

Santos do Dia

- João Paulo II (Polônia, 1920 – Vaticano, 2005). Papa. O eterno João de Deus.

- Reparata

- Thaís

PELÁGIA PENITENTE. Viveu no século IV. São duas as santas com este nome – ou quatro, segundo o Martirológio romano.