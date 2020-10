07/10/2020 | 11:00



A Braskem informou nesta quarta-feira que detectou uma invasão em seu ambiente de Tecnologia da Informação (TI). Em função da invasão, o sistema de proteção da empresa, como medida de precaução, interrompeu o acesso a alguns dos seus servidores e softwares, impactando as suas operações. "A companhia vem empreendendo todos os esforços para normalizar os seus sistemas de acordo com seus protocolos de segurança da informação e manterá o mercado informado, em cumprimento com as legislações aplicáveis", disse a empresa. Neste ano várias outras companhias já sofreram ataques de hackers, entre elas a fabricante de motos Honda, Avon, Rumo Logística, Raízen e Energisa.