Saiba quem é Mah Tavares, influenciadora que fez a internet surtar ao aparecer com Whindersson Nunes

06/10/2020 | 15:10



Como você viu, Whindersson Nunes gravou um vídeo ao lado da influenciadora Mah Tavares. E bastou uma dublagem cômica para que a internet inteira começasse a shippar o casal! Mas você sabe quem é essa influencer que fez todo mundo surtar ao aparecer ao lado do humorista? A gente te conta!

Maria Clara Tavares é uma das grandes sensações do Tik Tok. A jovem, de 18 anos de idade, tem mais de seis milhões de seguidores no aplicativo, além de quase um milhão de followers no Instagram. Em um vídeo publicado em dezembro de 2019, a influenciadora revela algumas curiosidades sobre si mesma, como o fato de ser ciumenta.

- Eu sou muito ciumenta. Não tem nem como eu tentar esconder isso. Eu crio umas noias... Está online e não está falando comigo, né? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Acha que sou otária? Sou ciumenta, sim. Não tenho vergonha de falar, porque eu sou. Então meninos que queiram se relacionar comigo, já fiquem preparados, porque eu vou ter umas loucuras que só eu tenho.

Além disso, Mah admitiu que costuma se apegar muito fácil as pessoas.

- Eu sou uma pessoa que me apego muito fácil. Não de amar, mas gostar... Eu tenho muita facilidade.

Ainda sobre relacionamentos, confessou que é uma pessoa bastante iludida.

- Eu sou uma pessoa muito iludida. Quando eu pego para me iludir, eu me iludo mesmo. Não é de brincadeira, não.

Apesar disso, uma de suas qualidades é o fato de ser uma pessoa bem calma.

- Eu sou uma pessoa MUITO calma. Para a pessoa me estressar, ela tem que cutucar, viu? Tem que mexer na ferida mesmo.

Mah é da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. E aí, você acha que ela faz um bom par com Whindersson?