Ana Maria Braga volta ao comando do 'Mais Você'

05/10/2020 | 16:52



O Mais Você desta segunda-feira, 5, começou mostrando os melhores momentos de Ana Maria Braga na televisão brasileira e com mensagens de fãs de todo o País. Com o programa ao vivo direto de São Paulo após 12 anos no Rio de Janeiro, a apresentadora voltou ao comando da atração, que estava fora do ar desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Desde então, Ana Maria estava fazendo participações diárias durante as manhãs com Fátima Bernardes. no início da manhã, Ana Maria já dava as boas vindas aos internautas no Twitter. "Acorda, menina! Que hoje tem Mais Você!".

A volta do Mais Você foi um dos assuntos mais comentados durante a manhã desta segunda-feira. Nas redes sociais, os internautas comemoraram o retorno do programa, principalmente o novo visual do Louro José, fiel companheiro de Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga e Louro José apareceram com apliques no cabelo para relembrar os velhos tempos, quando estrearam na TV Globo. "Daqui a 13 dias, o Mais Você completa 21 anos. E em outubro, coincidentemente, a gente volta pra São Paulo depois de 12 anos de Rio de Janeiro", afirmou Ana.

A apresentadora disse que está organizando o estúdio na Berrini. Enquanto isso, o programa será apresentado em casa, com todos os protocolos de segurança em meio a pandemia. "Tem gente que reclama que tem que usar máscara e tudo o mais. Gente, tem que usar! O coronavírus ainda está por aí. Sei que uma hora tudo isso vai passar, mas ainda tem que se cuidar", alertou.