Simona Halep é surpreendida por jovem polonesa e e se despede de Roland Garros

04/10/2020 | 11:08



Uma das favoritas ao título de Roland Garros, Simona Halep vinha passeando no Grand Slam francês e dava a impressão de que chegaria longe. No entanto, neste domingo, a romena, cabeça de chave número 1 e campeã em 2018, foi surpreendida pela polonesa Iga Swiatek, de apenas 19 anos, que arrasou a adversária ao vencer por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h08min de jogo.

Derrotada por Halep no torneio em 2019, Swiatek, atual 54ª do mundo, venceu a vice-líder do ranking da WTA com muita autoridade. Sem dar chances à romena, a jovem polonesa dominou o jogo, tornou a partida fácil e se classificou pela primeira vez às quartas de final de um Grand Slam.

Desde o Aberto da Austrália deste ano, no qual foi derrotada na semifinal pela espanhola Garbiñe Muguruza, Halep havia vencido todas as suas 17 partidas seguintes, sendo 13 delas após a pausa do circuito por conta da pandemia de coronavírus. A romena também vinha embalada pelas conquistas dos Torneios de Dubai, Praga e Roma, os últimos dois no saibro.

Campeã de Roland Garros em 2018, Halep buscava o bicampeonato. O título da competição recolocaria a experiente tenista na liderança do ranking da WTA, posto que ocupou até o início do ano passado e que hoje é ocupado pela australiana Ashleigh Barty, vencedora da do Grand Slam parisiense em 2019, e que não terá pontos descontados apesar de sua ausência por conta da pandemia do coronavírus.

Nas quartas, Swiatek vai enfrentar a italiana Martina Trevisan, número 159 do mundo, e que protagonizou a outra surpresa deste domingo ao derrotar a holandesa Kiki Bertens, oitava no ranking e cabeça de chave número 5 da competição, por 2 sets a 0, com duplo 6/4 e 6/4.