Entidades apoiam campanha do Diário durante as eleições

Júnior Carvalho

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 00:01



Entidades da sociedade civil do Grande ABC se manifestaram a favor da campanha criada pelo Diário, que visa denunciar, durante a cobertura das eleições deste ano, campanhas que descumpram regras de segurança sanitária para evitar a proliferação pelo coronavírus, como a realização de aglomerações. Batizada de ‘Não Troque Vidas por Votos’, a iniciativa também cobrará dos candidatos a apresentação de propostas práticas para as sete cidades.

Para o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Pedro Cia, a fiscalização das medidas que visam proteger o cidadão da Covid-19, como uso de máscaras e o cumprimento do distanciamento físico, é essencial. “Se eu pudesse, estaria fisicamente batendo palmas de pé para essa campanha do Diário, porque é nisso que a Acisa também acredita. Nós cobramos muita responsabilidade dos comerciantes (sobre o cumprimento das regras sanitárias) neste momento, e com os políticos não poderia ser diferente”, avaliou.

O mandatário também ressaltou a importância de a campanha neste ano, durante a pandemia, ser focada em propostas. “A campanha tem de ser diferente. As polarizações eventualmente podem até acontecer, mas acho que (a eleição) deve ser focada em propostas e ações efetivas para a região”.

Durante a campanha, um dos objetivos do Diário será o de identificar os principais problemas nas sete cidades e submetê-los aos candidatos. Na prática, especialistas de universidades do Grande ABC elencarão os principais problemas da região e pautarão o debate entre os prefeituráveis, que terão de apresentar suas propostas. Serão cinco eixos de discussão: meio ambiente, segurança pública, mobilidade urbana, habitação e economia. A fiscalização começou ontem, em campanha promovida por José Roberto Lourencini, candidato a prefeito de Mauá pelo PSDB.

Presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura classificou a iniciativa como “meritória”. “Essa campanha vem em boa hora porque orienta, principalmente, no estágio em que nos encontramos da pandemia. O que está acontecendo nesse momento é que parte da população esqueceu que ainda existe o perigo da contaminação. E, nesta eleição, se não houver prevenção, pode acontecer de o candidato se contaminar, transmitir para o eleitor e assim evoluir ainda mais”, frisou.

A contribuição da imprensa no papel de fiscalizadora das regras básicas de proteção à saúde foi elogiada pelo presidente da APM (Associação Paulista de Medicina), regional São Bernardo e Diadema, o médico João Eduardo Charles. “Nós acreditamos que a maioria dos candidatos vai cumprir as regras. Nós achamos que o papel de fiscalização é um papel importante, já que o Estado não tem mecanismos suficientes para fazer isso. É uma contribuição grande, só temos de apoiar”.