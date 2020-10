Pleito municipal resgata velhas figuras da política regional Campanha eleitoral no Grande ABC contabiliza série de tentativas de retorno à vida pública

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 00:09



A campanha eleitoral do Grande ABC irá resgatar velhos nomes da política regional na concorrência por vaga nas Câmaras. O Diário identificou, ao menos, 40 figuras com extensa trajetória na vida pública ou de disputa por voto nas sete cidades, hoje sem mandato, e que agora tentam retomar a carreira. A lista de postulantes vai desde parlamentares com até oito legislaturas a ex-deputados (estadual e federal), ex-prefeituráveis e ex-chefes do Executivo.

Do rol, nove são de Santo André (confira arte ao lado). Entre eles, os ex-prefeitos Carlos Grana (PT) e Aidan Ravin (Republicanos), o ex-deputado federal Vanderlei Siraque (PCdoB, três mandatos) e o ex-prefeiturável Ricardo Alvarez (Psol), que ocupou cadeira na casa por duas legislaturas, à época no PT. Além deles, há registro das candidaturas dos ex-parlamentares Carlos Ferreira (PSB, cinco), Carlos Raposo (PSB, três) e Israel Santana (PMN, três).

Siraque evitou dizer que a campanha agora seja retomada da carreira política. Foi deputado estadual, candidato a prefeito em 2008 e concorreu duas vezes a federal. Ele relatou que não pensava mais em ser candidato, mas recuou da ideia ao avaliar que pode ajudar com sua experiência – a vereadora Bete Siraque, sua mulher, entrou na empreitada ao Paço pelo PT. “Não sei se dá para falar em retomada. Sei que posso ainda contribuir. Não tenho problema em voltar a disputar a vereança, não há constrangimento. Tantos nomes de peso mostram a importância da Câmara, com chances de elevar o nível do debate de cidade.”

São Bernardo contabiliza outros oito nomes no páreo. O cômputo traz a ex-deputada Ana do Carmo (PT), os ex-vereadores Laurentino Hilário (PSC), Zé Ferreira (PT) e Admir Ferro (PSDB), duas vezes nome a vice. Morador da região do Ferrazópolis, Laurentino acumula seis mandatos na bagagem, além de ter exercido o posto de secretário de Obras na primeira gestão de Mauricio Soares. Está fora de cargo público há 12 anos. “Resolvi ser candidato faz 30 dias, depois de pedidos de lideranças. Moro no mesmo bairro há 46 anos. Tenho história de luta com a comunidade, nome limpo, fui presidente da Câmara em duas ocasiões.”

Seis quadros reaparecem em São Caetano, como o ex-deputado Marquinho Tortorello (Avante) e os ex-vereadores Angelo Pavin (Cidadania, ex-superintendente do Semasa), Paulo Bottura (Podemos) e Gilberto Costa (Avante), ex-prefeiturável. “Política está no sangue. Acredito que tenho vocação. Quando nasci em vez de chorar eu pedi voto. Gosto de participar. Queria ser candidato a outras coisas, não tive sucesso na ocasião. Enxergo meu tamanho e creio que seja tiro mais certeiro. Dar um passo para trás não é demérito para ninguém. Se não posso ser prefeito neste momento, vou ser vereador e mostrar que sou capaz”, disse Gilberto, que teve quatro mandatos na casa.

Diadema tem quarteto no cenário: os ex-parlamentares Marion de Oliveira (Podemos), João Merenda (Cidadania), Zé Antônio (PT) e Adelson (PSB), postulante a vice em 2004 e 2008. São quatro também em Mauá, entre eles Edgard Grecco (PSDB), José Luiz Cassimiro (PT) e o ex-prefeiturável Rogério Santana, que retornou ao petismo após frustração na Rede.