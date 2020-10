Complicações e sequelas pós-Covid causam preocupação em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020 | 00:01



Referência no combate ao novo coronavírus, São Caetano se prepara para abrir as portas do centro ambulatorial montado no bairro Barcelona para tratar exclusivamente de pacientes que tiveram a Covid-19 e ficaram com sequela da doença. O local deve receber os primeiros pacientes na semana que vem e ontem foi assunto de transmissão ao vivo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) nas redes sociais.



Médico de formação, o chefe do Executivo debateu problemas pós-Covid com o médico intensivista José Antônio Manetta. Entre as complicações mais comuns de quem teve a doença estão AVC (Acidente Vascular Cerebral), infarto, trombose, embolia pulmonar, doenças do trato gastrointestinal, reações inflamatórias, insuficiência cardíaca e renal, lesões de pele, meningite, fraqueza muscular e lesões nas articulações.



“Se o paciente não tiver uma intervenção rápida, a Covid-19 poderá se prolongar por muito tempo, evoluindo para um quadro grave. Por isso, não tenho dúvidas de que a nossa unidade de acompanhamento fará a diferença na vida das pessoas”, afirmou Auricchio.



A Prefeitura já iniciou a busca ativa dos mais de 3.000 moradores que se recuperaram da doença. A unidade de acompanhamento fará a triagem e encaminhará para médicos especialistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos, entre outros profissionais. “Nossa prioridade é salvar vidas e, também, devolver o paciente saudável para o convívio familiar”, reforçou o prefeito.



Manetta seguiu a mesma linha e elogiou a criação do ambulatório. “Esse acompanhamento no pós-alta é tão ou mais importante quanto o acompanhamento hospitalar. Sem apoio, o paciente pode ter agravamento do quadro e voltar para o hospital”, ressaltou. “Esta é uma ação que dá dignidade ao paciente”, concluiu.



Auricchio e Manetta também pediram para as pessoas seguirem os cuidados contra a infecção por Covid-19, mesmo diante da desaceleração do número de casos na cidade. A média móvel, que era de 21,3% em 2 de agosto, agora está em 12,3% – a Prefeitura já testou mais de 70 mil pessoas contra a doença.