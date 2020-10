Bebê de Chrissy Teigen e John Legend morre após parto prematuro

01/10/2020 | 08:10



Chrissy Teigen e John Legend revelaram na madrugada desta quinta-feira, dia 1º, que o bebê que a modelo gestava morreu após um parto prematuro. Nas redes sociais, a amiga de Kim Kardashian publicou diversas fotos ainda no hospital, em que aparece chorando com o marido e com a criança no colo.

Estamos chocados com o tipo de dor profunda que você só ouve falar, o tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca fomos capazes de estancar o sangramento e dar ao nosso bebê os líquidos que ele precisava, apesar das bolsas e bolsas de transfusões de sangue. Simplesmente não era o suficiente., explicou ela sobre a gravidez de risco.

Chrissy ainda falou sobre a decisão do nome do bebê - que aconteceu muito antes do que eles haviam imaginado:

Nunca decidimos sobre os nomes de nossos bebês até o último momento possível após o nascimento, pouco antes de sairmos do hospital. Mas nós, por algum motivo, começamos a chamar esse carinha na minha barriga de Jack. Então ele sempre será o Jack para nós. Jack trabalhou tanto para fazer parte da nossa pequena família, e ele será, para sempre.

Ela ainda deixou uma mensagem carinhosa para o filho:

Para o nosso Jack - lamento que os primeiros momentos de sua vida tenham sido recebidos com tantas complicações, que não poderíamos dar a você a casa de que precisava para sobreviver. Nós sempre amaremos você.

Obrigada a todos que têm nos enviado energia positiva, pensamentos e orações. Sentimos todo o amor e realmente agradecemos isso.Somos muito gratos pela vida que temos, por nossos bebês maravilhosos Luna e Miles, por todas as coisas incríveis que pudemos experimentar. Mas todos os dias não podem estar cheios desse sol. Neste mais escuro dia, vamos chorar, chorar muito. Mas vamos nos abraçar e nos amar com mais força e superar isso, finalizou ela.

Após a publicação, Chrissy e Legend receberam diversas mensagens de amigos famosos demonstrando apoio no momento difícil da família.

Estaremos sempre aqui para ajudá-los e amamos muito vocês, escreveu Kim Kardashian.

Amamos muito vocês e estaremos aqui para o que precisarem, sempre, disse Gabriele Union.

Paris Hilton comentou: Meu coração se despedaça por você e John. Sinto muito pela perda. Mandando muito amor para você e sua família. Amo você, linda.

Eu sinto muito. Pensando em você e no John. Orando por vocês e mandando muito amor neste momento, disse Hailey Bieber.

Sinto muito, Chrissy e John. Um grande abraço virtual de amor, amor, amor.. e muito mais.., disse Viola Davis.

Aos 34 anos de idade, Chrissy revelou que a gravidez era de alto risco quando entregou o sexo do bebê aos fãs. Algumas semanas depois, ela foi hospitalizada após sofrer sangramento e precisou passar por transfusões de sangue. Ela e John Legend já são papais de Luna, de quatro anos de idade, e Miles, de dois anos de idade.