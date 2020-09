Inter e Atalanta vencem pela segunda vez consecutiva no Campeonato Italiano

30/09/2020 | 18:45



Internazionale e Atalanta jogaram fora de casa, nesta quarta-feira, mas com resultados expressivos mantiveram o 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano após duas rodadas disputadas. O time de Milão foi até Benevento e venceu por 5 a 2, enquanto a equipe de Bérgamo marcou 4 a 1 sobre a Lazio, em Roma.

Vice-campeã do ano passado, a Inter teve um primeiro tempo muito bom. Logo a 1 minuto, Lukaku completou uma bela jogada de todo o ataque para abrir o placar. Aos 25, Gagliardini acertou um lindo chute para ampliar e Lukaku voltou a marcar, fácil, dentro da área, aos 28.

A disparidade técnica e no placar fez o goleiro Handanovic relaxar e cometer um erro na saída de bola, que Caprari não perdoou, aos 34 minutos. Da mesma forma, Hakimi aproveitou uma falha da zaga do Benevento para fazer o quarto gol milanês ainda na primeira etapa, aos 42 minutos.

A Inter diminuiu o ritmo na etapa final, mas o artilheiro Lautaro Martinez deixou a sua marca, aos 26 minutos, com um belo chute colocado. Em novo relaxamento do setor defensivo do time de Milão, Caprari fez o segundo gol dele no jogo, diminuindo a desvantagem.

No Estádio Olímpico de Roma, a Atalanta ratificou a boa campanha na temporada passada, ao apresentar o mesmo futebol rápido e agressivo, diante da Lazio que viu seu artilheiro Immobile passar em branco por causa da grande atuação do goleiro Portiello.

Sempre na procura pelo ataque, a Atalanta não demorou para abrir o placar. Aos dez minutos, Gosens fez 1 a 0, mas a zaga romana reclamou muito uma falta no lance. Aos 32, Gosens cruzou da esquerda e Hateboer pegou bonito de sem pulo. Ainda na primeira etapa, Gomez não desperdiçou a chance dada pela zaga rival.

De tanto tentar, Caicedo conseguiu diminuir para a Lazio, aos 12 do segundo tempo, mas Gomez, em mais um bonito gol dos visitantes, fechou o placar, aos 16.

No outro jogo desta quarta-feira, o Spezia conseguiu sua primeira vitória, ao derrotar a Udinese, em Údine, por 2 a 0, com gols de Galabinov.